Verso Inter-Juve: alla Pinetina risuona una sola frase

Lapotrebbe arrivare allo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro davanti all'in classifica (di almeno un punto). La questione è semplice, anche senza fare troppi calcoli. La prossima settimana, infatti, la squadra nerazzurra sarà in Arabia per la Supercoppa Italiana, al lavoro in vista della semifinale contro la Lazio, pertanto non sarà impegnata in campionato nel fine settimana quando i bianconeri incontreranno ilcon la possibilità di volare a +1 (a patto, chiaramente, di battere ilnel posticipo di martedì). A seguire domenica 28, con l'asterisco della gara con l'da recuperare, l'Inter affronterà lain trasferta, conoscendo già il risultato del match della sera precedente tra Juve edSimone, che già dovrà stare attento a calibrare al meglio le forze dei suoi, avrà quindi anche la "pressione" di preparare i vari impegni senza pensare troppo alla rivale. Non a caso, come riportato da FcInter1908, alla Pinetina continua a risuonare una frase ben precisa:, un mantra che si sente ripetere di continuo fra dirigenza, panchina e spogliatoio, anche nelle dichiarazioni pubbliche.