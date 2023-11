Simone Inzaghi, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione infortuni dell'Inter:"Non ci saranno Bastoni e Pavard, per Cuadrado e Sanchez valuteremo oggi. Sanchez è rientrato con una leggera distorsione della caviglia". L'attaccante cileno quindi è in dubbio per la sfida contro la Juve. In ogni caso non sarebbe partito titolare, la coppia d'attacco sarà composta da Lautaro e Thuram.