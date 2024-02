Tra poco più di 24 ore Inter e Juve saranno pronte a dare vita a quella che è la gara più attesa del campionato italiano, con i bianconeri che hanno l'imperativo di uscire imbattuti da San Siro per continuare a tenere viva la lotta scudetto. Oltre ai 3 punti però, i nerazzurri vanno a caccia anche di un primato raggiunto solo dai bianconeri fino a questo momento, dato che nelle 21 gare disputate in questo campionato è sempre riuscita ad andare a segno e potrebbe diventare solo la seconda squadra a realizzare almeno una rete nei primi 22 incontri. La Juve ci riuscì in quattro occasioni, (1957/58, nel 2005/06, nel 2013/14 e nel 2018/19).