Maria Rosa Moratti, nota come Bedy, è la sorella di Massimo, storico presidente dell'Inter. Intervistata dal Giornale, ha parlato della sfida contro la Juventus in Supercoppa: "Sono sempre fortissimi, avversari pericolosissimi, non so se giocherà Chiellini ma lui è il più bravo, noi siamo forti, anche loro, ora meno di noi. Sogno un 6-0 alla Juventus, sarebbe fantastico, sono quelle cose che sai non avverranno mai e proprio per questo ti fanno guardare sempre avanti. Ci sarò e poi sarà uno spettacolo, proprio come andare a teatro. E poi dovesse vincere l'Inter sarebbe proprio il più bel regalo per il mio compleanno".