In casa Juve non c'è trempo per rammaricarsi e pensare agli errori commessi nella sfida contro il Napoli, perchè c'è una semifinale di Coppa Italia da preparare. I bianconeri, infatti, se la vedranno mercoledi in quel di San Siro contro l'Inter, che ora sembra poter contare su un ritrovato Lukaku. L'attaccante belga è stato autore di una doppietta nella sfida contro l'Empoli e stando a quanto riportato da Sky Sport pochi istanti fa, Simone Inzaghi potrebbe riconfermarlo anche nei 90 minuti contro la Vecchia Signora.