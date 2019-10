Si respira ottimismo in casa Inter sulle condizioni di Romelu Lukaku, che ha saltato la grande sfida di Champions League contro il Barcellona, ma dovrebbe rientrare questa sera da titolare contro la Juventus, nel derby d'Italia in programma a San Siro. Antonio Conte non ha dato certezze sul centravanti belga in conferenza stampa, ma, come racconta Il Corriere dello Sport, se Lukaku avrà superato l'ultimo test di questa mattina, dopo essersi allenato in gruppo ieri, ci sarà contro i bianconeri.