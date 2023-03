Raggiungere i quarti di finale di Champions ha rasserenato un cielo che stava diventando sempre più grigio, in casa. I nerazzurri, galvanizzati dall’impresa europea che mancava da 12 anni, proveranno ora a ripartire anche in campionato, con il ko di La Spezia dell’ultimo turno ancora da riscattare. Dall’altra parte, laarriva a questa storica sfida forte del pirotecnico successo sulla Sampdoria e del superamento del turno in Europa League. Le due squadre si preparano quindi al primo round di un confronto a cui seguirà la doppia semifinale di Coppa Italia, nella quale si troveranno ancora a contendersi un traguardo importante.- Arrivare tra le prime otto d’Europa può sicuramente aver dato un’importante iniezione di fiducia agli uomini di Inzaghi, anche in vista del difficile big match di campionato di domenica. Secondo Betclic, sarà proprio il pubblico di casa a festeggiare al Meazza al 90°, dal momento che il segno 1 è dato a 1.96. Il pareggio è quotato a 3.48 (su Sisal a 3.40), mentre il blitz esterno dei ragazzi di Massimiliano Allegri è a 3.98. I bianconeri, senza la penalizzazione di 15 punti, sarebbero attualmente al secondo posto, occupato proprio da Lautaro e compagni, ulteriore motivo per il quale la partita si preannuncia intensa ma comunque equilibrata. Anche la paura di perdere potrebbe altresì rivestire un ruolo decisivo sullo spettacolo: l’Under 2.5 è infatti quotato a 1.68 da Betclic, mentre l’Over 2.5 è dato a 2.06.- L’ultimo incrocio in campionato nel capoluogo lombardo tra le due compagini risale al 24 ottobre 2021, quando al vantaggio iniziale di Edin Džeko rispose quasi allo scadere Paulo Dybala dagli 11 metri. La replica dell’1-1 è quotata a 7.00 da Betclic.- Non è stato certamente un periodo brillante per loro, ma quale occasione migliore del Derby d’Italia per tornare a gioire? Per Betclic, la rottura del digiuno anche in campionato di Dušan Vlahović è data a 3.75. Nonostante le reti non siano mancate, su tutte quella decisiva nella gara di andata con il Porto, “Big Rom” appare ancora lontano dalla versione bomber implacabile dei tempi di Antonio Conte. La sua firma contro la Juve è data a 3.25 da Betclic. Ma le stelle che potenzialmente possono brillare sono anche quelle di Edin Džeko, con quota-gol a 3.50, e dei campioni del mondo Lautaro Martínez e Ángel Di María, quotati rispettivamente a 3.00 e a 5.00. Chance stimate a 5.50, invece, per Federico Chiesa, tornato a gonfiare la rete contro il Friburgo.