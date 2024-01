Cresce l'attesa per la super sfida di domenica sera tra la Juve e l'Inter di Inzaghi, in una gara che potrà rivelarsi decisiva per le sorti dello scudetto. In attesa di conoscere gli elenchi dei convocati di entrambe le rose, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione scelta dall'allenatore nerazzurro per affrontare la squadra di Allegri.Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Dumfries, Buchanan, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic.