Domenica sera Inter e Juve si affronteranno in una sfida che sa già di sapore scudetto, con i bianconeri che devono assolutamente uscire imbattuti da San Siro se vogliono continuare a coltivare i sogni di poter vincere il campionato. I due allenatori sono ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione e in attesa di conoscere chi saranno i convocati di Inzaghi e Allegri, andiamo a vedere di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata dall'ex allenatore della Lazio.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.