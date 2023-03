Domenica sera la Juventus farà visita all'Inter in quel di San Siro, dove i bianconeri vogliono continuare ad inseguire la scalata che porta ad un posto in Champions. Ecco di seguito quella che potrebbe essere la squadra schierata da Simone Inzaghi.INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.