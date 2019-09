Nell'antichità il numero sette rappresentava il simbolo magico e religioso della perfezione. In casa Juventus fa rima con Cristiano Ronaldo. Non uno qualunque. E per chi crede ai numeri, lasciando da parte virtù e vizi capitali, la Gazzetta dello Sport cerchiato il numero sette come uno dei focus di Inter-Juventus di domenica prossima: arriva proprio alla settima giornata, nella quale la squadra di Conte cercherà la settima vittoria consecutiva e per conquistarla dovrà battere il numero sette più forte al mondo.