Non solo Allegri, anche Simone Inzaghi ha dei dubbi di formazione in vista del big match. In particolare in attacco, dove c'è il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per affiancare Lautaro Martinez. Il tecnico potrebbe scegliere il belga, che è subentrato nella partita di Champions League. A centrocampo invece, Brozovic insegue nelle gerarchie e Calahnoglu è previsto ancora come regista. Incertezza anche in difesa, dove mancheranno sia Skriniar che Bastoni.