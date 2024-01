NON SARA' DECISIVA PER LO SCUDETTO



A RIPOSO LE ENERGIE MENTALI

Manca sempre meno al grande giorno, quello che tutti gli appassionati di calcio italiano attendono dall'inizio della stagione, soprattutto i tifosi diche dovranno assistere al big match di San Siro tra bianconeri e nerazzurri. Il derby d'Italia potrà rivelarsi uno snodo cruciale per i sogni scudetto di entrambe le squadre, anche se nessuna delle due tende a sbilanciarsi troppo. Basti pensare a, alzando un vero e proprio muro di recinzione per proteggere i suoi ragazzi da eventuali voci eQuello che, in primis, Inzaghi vuole inculcare nella testa dei suoi giocatori è che a prescindere dal risultato finale, il big match contro i bianconeriPensarla in questo modo rischia di alzare notevolmente il livello di pressione e a poche ora dal fischio di inizio questo diventa quasi inammissibile.Proprio per questo, l'allenatore nerazzurro pretende che ledei suoi siano nelle migliori condizioni possibili, tanto da avergli concesso due giorni di riposo. Gli allenamenti dell'Inter riprenderanno infatti domattina, con, dove c'è stato anche il viaggio in Arabia per la Supercoppa. Da domani si inizierà a lavorare anche su quella che sarà la parte tecnico-tattica, per non arrivare impreparati al grande appuntamento.