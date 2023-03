Di seguito il report ufficiale dell'allenamento odierno in vista del big match contro l'Inter.Ultime fatiche prima della pausa Nazionali della settimana prossima. La Juve è rientrata da Friburgo nella notte e in tarda mattina si è subito ritrovata alla Continassa, per proseguire la preparazione in vista dell’importantissima sfida di Milano di domenica sera, contro l’Inter.Durante l’allenamento la Juve ha conosciuto la sua prossima avversaria in Europa League, lo Sporting CP, ma adesso il focus è interamente sul campionato. Oggi giornata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente sollecitato ieri sera, torelli e partitella in campo per il resto del gruppo.Domani alle 12 conferenza stampa di Mister Allegri (come sempre in diretta su Juventus Tv) all’Allianz Stadium. A seguire allenamento e poi partenza per Milano.