DaQuella del 26 aprile sarà anche per l'Inter la quarta partita in questa edizione della Coppa Italia, di cui è detentrice (proprio Juve-Inter fu la finale dello scorso anno a Roma).Così il cammino dei nerazzurri.10 GENNAIO 2023 - INTER-PARMASfida complicata quella con i parmensi, guidati da Supergigi Buffon in porta. Parma avanti al 38' con un gran destro nel sette di Juric. l'Inter deve aspettare l'87' per trovare il pareggio di Lautaro, e portare la sfida ai supplementari. Overtime in cui nonostante una super parata di Buffon su Dzeko arriva alla fine il gol decisivo, di Acerbi di testa al limite dell'area al minuto 110.31 GENNAIO 2023 - INTER-ATALANTAMatch combattuto a San Siro per i quarti di Finale: l'Inter nel primo tempo colpisce un palo con Calhanoglu, rispondono i bergamaschi con una grande occasione di Zapata. Il gol decisivo, proprio dopo un'altra opportunità atalantina (Maelhe) è di Darmian al 57', un rasoterra che si insacca nell'angolino alla sinistra del portiere dell'Atalanta.4 APRILE 2023 - JUVE-INTER