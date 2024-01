Aumenta l'attesa per il derby d'Italia tra Inter e Juventus, con i bianconeri che sono chiamati a rispondere presente ad una delle sfide più importanti dell'intera stagione, se non la più importante. E' chiaro che di fronte ci sarà la squadra più forte del campionato, con Simone Inzaghi che va a caccia di quella che sarebbe la sua 9° vittoria contro i bianconeri. Fino a questo momento infatti, l'allenatore nerazzurro ha messo a referto 8 vittorie, 11 sconfitte e 4 pareggi in 23 gare disputate contro la Vecchia Signora, contando anche quelle in cui guidava la Lazio.