E' quasi tutto pronto per la super sfida di domenica sera tra Inter e Juve, dove in palio ci sarà la vetta della classifica. Per i bianconeri è vietato perdere se si vogliono cotninuare a coltivare le possibilità di vincere lo scudetto, con Allegri che sta preparando al meglio il grande evento. L'allenatore livornese, fino a questo momento ha totalizzato 12 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte nei 33 incontri disputati contro il 'biscione', includendo anche le gare disputate negli anni passati sulle panchine di Milan e Cagliari.