Manca sempre meno al grande giorno, quello che metterà di fronte Inter e Juventus in una battaglia che sa già di sapore scudetto. Inutile dire che i nerazzurri partono favoriti per la superiorità della rosa di Simone Inzaghi, ma c'è un ulteriore dato a cui i bianconeri dovranno dqare grande peso e riguarda il bilancio casalingo dell'Inter in questa stagione. Nelle 10 gare di campionato disputate a San Siro infatti, il club di viale della Liberazione ha vinto in be 8 occasioni, perdendo e pareggiando una volta, rispettivamente contro Sassuolo e Bologna.