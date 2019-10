Da San Siro a San Siro, dall'Inter all'Inter. Gonzalo Higuain vuole chiudere un cerchio questa sera nel derby d'Italia più caldo di questi ultimi anni. La tensione non è mancata nemmeno quel 28 aprile del 2018, quando un gol del Pipita spinse i bianconeri verso l'ottavo scudetto consecutivo. Da lì, però, è partita anche la parabola discendente di Higuain, poi persosi nei prestiti tra Milan e Chelsea. Oggi è tornato protagonista in bianconero e vuole legittimarsi contro la squadra di Antonio Conte, per tornare a tutti gli effetti nei cuori dei tifosi della Juventus. Al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco ci sarà Higuain, per segnare, vincere e chiudere un cerchio.