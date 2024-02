Siamo giunti nelle ultime ore di un mercato che ha regalato grandi colpi di scena in casa Juve, con i bianconeri che hanno messo a segno i colpi Tiago Dgalò, Pedro Felipe e di Carlos Alcaraz, con gli ultimi due che hanno apposto le loro firme nella giornata di ieri. Ma è inevitabile che i pensieri maggiori ricorrano tutti sul big match di domenica contro l'Inter, in un San Siro che si preannuncia tutto esaurito. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale “Zona DAZN.