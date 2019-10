Senza dubbio è la grande sfida della settima giornata di campionato, ma è la partita più attesa in questo avvio di stagione per la Juventus. I bianconeri sbarcano a San Siro domani sera alle ore 20.45 per affrontare la capolista Inter, al momento a +2 in classifica grazie a sei vittorie consecutive agli ordini di Antonio Conte. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A, canale 202, e Sky Sport, canale 251. In streaming sono disponibili i servizi Now TV e Sky Go, mentre per la diretta testuale, la moviola, le analisi e le pagelle appuntamento sempre su ilBiancoNero.com.