Alessandro Del Piero, uno dei giocatori più emblematici dell'eterna sfida tra Inter e Juventus. Con la maglia bianconera, il leggendario numero 10 ha segnato 9 gol in tutto contro l'Inter, 6 in campionato e 3 in Coppa Italia. Oggi sulle sue storie di Instagram è spuntata una foto di un "derby d'Italia" di fine anni Novanta che lo vede abbracciato a Roberto Baggio, all'epoca in nerazzurro. Alla domanda "Che cos'è Inter-Juve?" Del Piero ha risposto "Non sarà mai una partita come le altre!"