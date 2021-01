1









Occhi sul calendario, perché martedì sera la Juventus avrà l’occasione di prendersi una prima rivincita contro l’Inter, che affronterà nell’andata di semifinale di Coppa Italia. Un primo set per riscattare la brutta sconfitta dello scorso 17 gennaio, dove la squadra di Conte vinse per 2-0. A proposito dei nerazzurri, stando a quanto riporta Sky Sport, Danilo D’Ambrosio ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Possibile la sua convocazione contro i bianconeri.