Andrea Pirlo si è focalizzato sulla gara con l'Inter. L'allenatore della Juventus sa che domenica sera non si può sbagliare, tutti gli occhi saranno puntati su San Siro quando alle 20.45 i bianconeri affronteranno la squadra dell'ex Conte (e in campo potrebbe esserci anche l'altro ex, Arturo Vidal). Qualche nodo di formazione ancora da sciogliere per Pirlo, che sta valutando chi schierare al centro della difesa vicino a Leonardo Bonucci. SCELTA FATTA - Le sensazioni vanno tutte verso la presenza dal primo minuto di Giorgio Chiellini. Il capitano infatti è in largo vantaggio su Merih Demiral: Chiellini è stato provato nella formazione titolare anche nell'allenamento di oggi, giornata di anti-vigilia. Se il giocatore non dovesse fermarsi o dare segnali negativi durante la giornata di domani, sarà lui a giocare vicino a Bonucci. L'alternativa è Demiral, che parte indietro rispetto al compagno e verrà schierato solo in caso di forfait del capitano. A completare la difesa ci sono Danilo sulla fascia destra e Frabotta sull'out mancino.