Dopodomani la Juve si presenterà a San Siro per tentare di riprendersi la vetta della classifica nello scontro diretto contro l'Inter. La gara di andata era terminata con il punteggio di 1-1, quando allo Stadium la rete di Lautaro rispondeva al colpo inflitto da Vlahovic pochi minuti prima. In caso di pareggio anche nel match di domenica, nerazzurri e bianconeri tornerebbero a a pareggiare due scontri di campionato nella stessa stagione dopo più di 20 anni. L'ultima volta avvenne nell'annata 2001/2002 (pareggio a reti bianche all’andata al Delle Alpi e 2-2 al ritorno in casa dei nerazzurri).