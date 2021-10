L'Inter arriva alla sfida di domani sera contro la Juventus con quasi tutti gli effettivi a disposizione, avendo recuperato Calhanoglu che si giocherà una maglia da titolare con Vidal e Vecino al fianco degli intoccabili Brozovic e Barella nel centrocampo nerazzurro. Tuttavia Simone Inzaghi, riporta la Gazzetta dello Sport, deve far fronte a una possibile defezione: quella del Tucu, che ieri non ha completato l'allenamento a causa di un fastidio muscolare e sarà valutato oggi pomeriggio. In ogni caso, Correa o meno, l'attacco interista sarà il consueto Dzeko-Lautaro.