Romelu Lukaku ci sarà questa sera contro la Juventus. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come la decisione definitiva sull'attaccante nerazzurro sia stata presa in seguito alla rifinitura di questa mattina. Antonio Conte potrà tornare a utilizzare Lukaku, assente mercoledì in Champions League contro il Barcellona. Secondo la stessa fonte, il belga sarà affiancato da Lautaro Martinez nel duo d'attacco obbligato per Conte, vista la squalifica di Alexis Sanchez.