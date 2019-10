al massimo in vista del derby d'Italia di domani tra Inter e Juventus. Il capitano bianconero, in assenza di Giorgio Chiellini, è pronto a vivere un'altra partita da titolare e da grande protagonista contro i nerazzurri di Antonio Conte. Bonucci spera nella vittoria dei suoi, per sorpassare l'Inter in classifica e mettere un primo punto esclamativo sul campionato.