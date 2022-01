1









È già tempo di lasciarsi alle spalle l'incredibile rimonta e la vittoria contro la Roma. Lasciare alle spalle, ma non dimenticare, perché una vittoria di questo tipo può essere benzina nella testa e nelle gambe dei calciatori. La Juventus, però, deve necessariamente voltare pagina e cominciare a pensare alla Supercoppa di mercoledì sera, quando sfiderà in finale l'Inter. Tanti i grattacapi per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di diversi titolari, soprattutto nel reparto difensivo.



Sfoglia la gallery per vedere quali giocatori non saranno a disposizione di Allegri