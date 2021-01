1









Archiviata la Coppa Italia, la Juventus è ufficialmente entrata nei giorni di preparazione al derby d’Italia contro l’Inter. Ecco il report dell’allenamento odierno apparso sul sito ufficiale del club: “I bianconeri, reduci dal passaggio del turno, con l'extra lavoro dovuto ai tempi supplementari contro il Genoa, hanno già ricominciato a lavorare con vista Inter. Domenica sera infatti va in scena a San Siro un match di grande importanza per il campionato, contro i nerazzurri.



Il gruppo si è ritrovato nel primo pomeriggio: scarico, come sempre, per chi ha giocato ieri, campo (possessi, esercitazioni e partitella) per il resto della squadra.



Domani si lavora ancora alla Continassa: appuntamento fissato per la tarda mattinata”.