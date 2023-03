Qualche indicazione in conferenza stampa Massimiliano Allegri l'ha data, ad esempio su Federico Gatti, che si candida ancora per una maglia dal primo minuto dopo l'eccellente prestazione contro il Friburgo. Questo era uno dei dubbi che aveva l'allenatore della Juve. Rimane incertezza invece su chi ci sarà a destra, ballottaggio aperto tra Cuadrado e De Sciglio oltre al grande dubbio davanti. Chi insieme a Vlahovic? Di Maria se darà risposte buone in allenamento, in alternativa Chiesa.