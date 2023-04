L'ex giocatore dell'Inter, Adani, ha parlato dagli studi della Rai del match tra i nerazzurri e la Juventus in Coppa Italia, dando una sua previsione su chi giocherà nell'attacco interista: "Con la Juventus giocherà Dzeko secondo me, per la Champions League si vedrà prossimamente. Lukaku è al 60%, ma più gioca più sta meglio. Giocare è la scelta giusta e i gol ne sono la prova".