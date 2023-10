Secondo impegno in pochi giorni per l'Italia che domani sera a Wembley affronterà l'Inghilterra. Luciano Spalletti proporrà qualche cambiamento rispetto alla vittoria contro Malta. A centrocampo, secondo il, Cristante può prendere il posto di Manuel Locatelli mentre in attacco si candida Stephan El Shaarawy. Nel caso il giocatore della Roma partisse dall'inizio, Moise Kean potrebbe cambiare ruolo e spostarsi dalla sinistra al centro dell'attacco.