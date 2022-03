La gara di ieri contro lo Spezia ha portato ulteriori dubbi in tutto l'ambiente bianconero, ancora sterile nel gioco e soprattutto nelle occasioni da gol create. Pochissime le opportunità capitate sui piedi di Vlahovic e Morata, con quest'ultimo che è stato bravo a sfruttare al meglio una delle pochissime palle utili di tutti i 90 minuti. Ma non c'è tempo per rammaricarsi, bisogna già pensare ai prossimi impegni contro la Samp in campionato e soprattutto, quello del 16 marzo contro il Villarreal. In queste ultime ore per gli spagnoli non stanno arrivando notizie positive dall'infermeria, soprattutto per quel che riguarda le condizioni di salute di Alberto Moreno. Il terzino dei Sottomarini Gialli si è infortunato nell'ultima uscita contro l'Osasuna e gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che, in sintesi equivale a dire stagione finita.