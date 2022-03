Preocupado por lo que pasó ayer. En estos días me harán las pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. Pero sea lo que sea, positividad y buen ánimo. Gracias por vuestro apoyo @VillarrealCF pic.twitter.com/lcKgNTk5vl — Alberto Moreno (@18albertomp) March 6, 2022

I bianconeri sono concentrati sull'impegno delle 18 contro lo Spezia, ma inevitabilmente i pensieri vanno anche a quella che sarà la gara di ritorno contro il Villareal. Il 16 marzo all'Allianz Stadium infatti, ci si giocherà il tutto per tutto contro i 'Sottomarini Gialli', dove si ripartirà dal risultato di 1-1 maturato all'andata. Gli spagnoli però sono in forte apprensione a causa dell'infortunio rimediato ieri da Alberto Moreno che preoccupa anche il giocatore, come si evnice da un suo tweet pubblicato alcuni minuti fa: ''.