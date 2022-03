La Juventus vince a Marassi e aggiunge un altro tassello al puzzle da completare per raggiungere il traguardo Champions. Ma ora è il momento di pensare a quella che è la competizione della stagione in corso, dato che mercoledi all'Allianz Stadium arriverà il Villarreal di Unai Emery a giocarsi la gara di ritorno degli ottavi. Gli spagnoli vengono dalla vittoria maturata ieri in casa contro il Celta Vigo per 1-0, grazie alla rete messa a segno da Dani Parejo e ora si prepara per la trasferta di Torino dove, arriverà decimata in virtù dei tanti infortuni subiti in questo periodo.