Siamo alla vigilia del big match di Champions tra Villarreal e Juventus, dove in ballo ci si giocherà buona parte dell'accesso ai quarti di finale della competizione. A preoccupare maggiormente Allegri sono le condizioni della squadra, vista la folta presenza di giocatori infortunati come: Chiellini, Chiesa, Rugani e Dybala. Ma nella mattinata di oggi l'allenatore livornese è stato in costante appresione per un infortunio subito durante un torello in allenamento da Adrien Rabiot che, lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo.



NESSUN PERICOLO - Fortunatamente per lui e per tutto il mondo Juve però, si è trattato solo di una botta e gli esami svolti non hanno evidenziato alcun risentimento, di conseguenza il centrocampista francese sarà ufficialmente presente nella lista dei convocati di Allegri.