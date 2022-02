1









Poco piu di 48 ore ci separano dal fischio di inizio dei primi 90 minuti tra Villareal e Juventus, con la Vecchia Signora che tenterà a tutti i costi di uscire imbattuta da La Ceràmica. Chiunque appartenga al mondo bianconero sa che valore può assumere una notte di Champions, forse la competizione per il quale ogni tifoso juventino continua a sognare ripetutamente il trionfo che manca da 27 lunghissimi anni.



LA PRIMA VOLTA - Quella di martedì sarà una gara che assumerà un sapore particolare per due motivi ben definiti. Andando con ordine infatti, si tratterà della prima sfida assoluta in questa competizione tra bianconeri e spagnoli, cosi come sarà la prima esperienza assoluta anche per un giocatore della Juve. Stiamo parlando del neo arrivato Dusan Vlahovic che scalpita per fare il suo debutto in Champions League. L'attaccante serbo infatti, non ha mai sentito le note musicali più celebri di un prepartita di calcio, se non attraverso uno schermo. Sarà infatti la sua prima grande occasione per presentarsi al mondo e la missione è quella di colpire e affondare i 'Sottomarini Gialli', per poi catapultarsi nell'Olimpo dei grandi definitivamente.