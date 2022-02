La Juventus cerca il riscatto dopo il pareggio di ieri maturato contro il Torino e tenterà di farlo a partire già dalla gara di Champions contro il Villareal. Per i bianconeri si tratterà infatti di uno degli appuntamenti più importanti dell'anno e sarà vietato sbagliare se si vuole passare il turno e accedere così ai quarti di finale della competizione. Ma quella tra spagnoli e bianconeri sarà anche una sfida dal sapore particolare perchè si tratta del primo incontro tra le due squadre in una edizione della Champions League. Per i 'Sottomarini Gialli' invece, sarebbe la seconda sfida contro un italiana, dopo aver già eliminato l'Inter ai quarti di finale nella stagione 2005/2006.