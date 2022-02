C'è forte tensione in casa Juve dopo il pareggio maturato nella sfida di ieri sera contro il Torino e con la delicata trasferta di Spagna che incombe all'orizzonte. Quello contro i granata è stato infatti il secondo stop consecutivo in campionato, dopo il pari ottenuto in extremis al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta che, in quel caso sapeva un pò di vittoria. Non si potranno commettere passi falsi invece nella gara di martedi sera contro il Villareal, dove in ballo ci sarà buona parte dell'accesso ai quarti di finale della Champions League. A preoccupare maggiormente sono le condizioni degli infortunati che, oltre a Bonucci e Chiellini, si contanto anche quelli di Pellegrini, Rugani e di Paulo Dybala, con quest'ultimo che sta lasciando maggiormente in appresione tutti i tifosi juventini. LA SOLUZIONE - Cosi come è in allarme anche Massimiliano Allegri che intanto, pensa già ad un eventuale alternativa nel caso in cui l'argentino non possa prendere parte alla trasferta contro i 'Sottomarini Gialli'. Si tratta del suo connazionale Matias Soulè, già sperimentato in prima squadra dall'allenatore livornese che ripone molta stima in lui. Il baby talento non è stato infatti convocato dall'Under 23 e in attesa di conoscere l'esito degli esami di Dybala in programma per domani al J Medical, Allegri starebbe seriamente pensando di includerlo nella distinta dei convocati, essendo già presente nella lista B della UEFA.