In casa Juve c'è massima concentrazione in vista dell'andata degli ottavi di Champions e sul cammino della Vecchia Signora ci saranno gli spagnoli del Villareal. A preoccupare maggiormente sono le condizioni dei giocatori bianconeri, considerati i numerosi infortuni subiti in questa ultima settimana che hanno di fatto compromesso anche il derby contro il Torino. Ma in questi ultimi minuti però starebbe circolando una notizia positiva per tutti i tifosi juventini e riguarda Leonardo Bonucci. Stando a qaunto riportato da Sky Sport infatti, il difensore viterbese dovrebbe riaggregarsi al gruppo e quindi, essere a disposizione per la trasferta di Spagna. Il mondo Juve incrocia le dita.