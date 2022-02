1









La Juve ha cominciato la sua risalita nel migliore dei modi, spinta soprattutto dall'arrivo di Dusan Vlahovic che ora consentirà alla squadra allenata da Massimiliano Allegri di viaggiare con un rullino di marcia differente. Ma a tener banco in tutto l'ambiente bianconero non è soltanto il campionato, bensì anche le altre competizioni che la Vecchia Signora si trova ad affrontare in questo mese, a partire dalla Coppa Italia di giovedi, quando all'Allianz Stadium si presenterà il Sassuolo.



E' inutile dire però, che il vero obiettivo che da anni si impongono nel quartier generale della Continassa è quello di arrivare sul tetto d'Europa. Se con Cristiano Ronaldo le possibilità erano notevoli, ora sembrano essersi affievolite leggermente, nonostante l'arrivo di Vlahovic. Questo ovviamente non impedirà alla Juve di provarci fino in fondo che, sul suo cammino troverà gli spagnoli del Villareal. Alla luce del match in programma per il 22 febbraio nella tana dei 'Sottomarini Gialli', in questi istanti è arrivata una notizia che potrebbe sorridere alla squadra torinese. L'attaccante di riferimento Gerard Moreno è infatti uscito anzitempo dal match di contro il Betis Siviglia a causa di un infortunio al soleo che, se verrà confermato dai prossimi esami lo costringeranno sicuramente a guardare dalla tribuna la sfida di andata.