Mancano poche ore al fischio di inizio del big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juve, con la squadra di Allegri che è chiamata ad approfittare del momento negativo della Dea, colpita anche da una serie sfortunata di infortuni che, hanno in parte condizionato le prestazioni delle ultime uscite. Ma è inutile negare che c'è grande attesa anche per quelli che saranno gli ottavi di finale di Champions, i quali vedranno la Vcechia Signora impegnata il prossimo 22 febbraio sul campo del Villareal, in quella che sarà la sfida di andata degli ottavi. Intanto, c'è da registrare una nota negativa per i 'Sottomarini Gialli' e si tratta dell'infortunio muscolare subito da Etienne Capoue, a causa del quale è stato costretto a saltare la sfida contro il Real. Filtra però grande ottimismo attorno all'entità della sua condizione di salute e di conseguenza, anche per la sua presenza contro la Juve.