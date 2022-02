Stiamo per entrare nella settimana forse più decisiva della stagione della Juve, impegnata martedì sera nella delicata trasferta di Champions contro il Villarreal. Quello tra bianconeri e spagnoli sarà il primo storico incontro in questa competizione, dato che fino ad oggi non si sono mai affrontate ne ai gironi, ne tantomeno alle fasi successive. La Vecchia Signora dovrà fare i conti con le numerose assenze maturate in queste ultime ore a causa degli infortuni. Tra tutte, spicca quella di Paulo Dybala, costretto a fermarsi per l'ennesima volta in stagione e che molto probabilmente lascerà posto a Weston McKennie. Ma quelle provenienti dall'infermeria non sono le uniche insidie che minacciano i bianconeri, perchè anche il 'Sottomarino Giallo' può veramente compromettere il cammino dei bianconeri.



ATTACCO - Uno dei dati più preoccupanti per la retroguardia della Juve è sicuramente riposto nella media gol degli attaccanti del Villarreal. Vantano infatti il quarto miglior attacco della Liga con 42 reti all'attivo, 4 delle quali sono state segnate nell'ultima uscita contro il Granada, a dimostrazione del fatto di come la loro condizione di forma attuale sia brillante.



POSSESSO PALLA - Ma la dinamicità e la forza di gioco dei Sottomarini Gialli è riposta soprattutto nella quantità di giocatori abilissimi con la palla al piede e altrettanto rapidi a far ripartire l'azione. Lo dimostra anche la percentuale di possesso palla, circa il 57,5% a partita che, anche qui conferma il quarto posto nella Liga, alle spalle del Barcellona. L'asso nella manica però è riposto nei passaggi filtranti con i quali vanno a tagliare le linee difensive avversarie, contandone una media di circa 10 per partita. Così come l'ostinazione e la determinazione che evince nell'occupare l'aria di rigore avversaria, circa 20,74 tocchi a partita, solo Real e Atletico ne totalizzano di più.



GIOCO AEREO - Praticamente perfetti nel gioco aereo. Il Villarreal infatti, è l'unica squadra ad aver subito un solo gol di testa nei maggiori 5 campionati europei. I tifosi juventini si augurano che questo dato possa crescere nei prossimi 180 minuti.