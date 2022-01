In attesa che il mercato invernale chiuda ufficialmente i battenti, tutti i tifosi juventini hanno già iniziato a contare giorni, ore e minuti che li separano dall'esordio in bianconero di Dusan Vlahovic. Nel destino dell'attaccante serbo ci sarà il Verona dell'ex Juve Igor Tudor e la sua prima con la maglia della Vecchia Signora sarà proprio di fronte al nuovo pubblico che, lo acclama già come un eroe.



L'Hellas invece, dal canto suo tenterà in tutti i modi di frenare l'entusiasmo e anche la risalita della Juve e lo farà a partire da domani. Gli scaligeri sono infatti attesi nella mattinata di lunedi per iniziare la loro settimana di preparazione alla sfida contro la squadra di Max Allegri.