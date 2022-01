La settimana che è appena iniziata, in casa Juve segna inevitabilmente la fine di un'era e la proietta in quella che sarà una dimensione e una realtà completamente diversa rispetto a quella vista nella prima parte della stagione. Il primo avversario dei bianconeri sarà il Verona di Igor Tudor che, contro la Vecchia Signora conta un rullino di marcia non indifferente. Ben 3 infatti, sono state le vittorie messe a segno dagli scaligeri contro i bianconeri davanti al pubblico del Bentegodi negli ultimi 4 incontri, con la più recente che è quella di ottobre 2021, quando il Cholito Simeone rifilava una doppietta al polacco Szczesny.