Si torna in campo dopo due settimane di sosta derivate dallo stop per la Nazionale e la Juve di Max Allegri punta a preparare al meglio la gara contro il Verona, oltre che a cambiare significativamente rullino di marcia dopo la campagna acquisti considerevole. Proprio dai nuovi arrivati potrebbero esserci due nomi che con ogni probabilità troveremo all'interno degli 11 titolari per la sfida contro gli scaligeri. Stiamo parlando inevitabilmente di Denis Zakaria e di Dusan Vlahovic, entrambi scalpitanti e desiderosi di aiutare subito la causa, cosi come lo sono tutti i tifosi juventini che, smaniano dalla voglia di vederli in campo.