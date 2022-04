L’attaccante della Juventus Paulo Dybala è sicuramente il motivo di dibattito maggiore che circola all'interno del quartier generale della Continassa, ma oltre al mercato, l'argentino continua a pensare soprattutto al campo, dove contro il Venezia potrebbe raggiungere un prestigioso traguardo. In caso di gol infatti, diventerà il quinto giocatore argentino nella storia della Serie A (esclusi naturalizzati) capace di andare in doppia cifra di reti in almeno sei diverse stagioni, dopo Gabriel Batistuta (nove), Hernán Crespo (otto), Abel Balbo (sette) e Mauro Icardi (sei) - staccherebbe così Gonzalo Higuaín e Diego Maradona, fermi a cinque.