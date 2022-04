Siamo alla vigilia della quart'ultima giornata di campionato, con la Juventus che ospiterà il Venezia del neo arrivato Soncin, il quale ha preso il posto dell'esonerato Paolo Zanetti. Il giocatore di maggior talento dei veneti è senza ombra di dubbio Mattia Aramu che però, si trova al centro di un digiuno dal gol piuttosto lungo. Il fantasista del Venezia infatti, non segna in Serie A proprio dalla sfida di andata contro i bianconeri e i tifosi juventini sperano che non possa sbloccarsi nuovamente contro di loro.