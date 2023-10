Come spiega La Stampa, nonostante la fastidiosa lombalgia che lo ha già costretto a saltare la sfida contro l'Atalanta, la sensazione è che Dusanpossa stringere i denti e rischiare qualcosina in più del solito per esserci sabato nel derby contro il. Il motivo è molto semplice: archiviato quell'impegno, grazie alla sosta per le Nazionali anche laavrà due settimane di tempo per preparare l'impegno successivo, quello a San Siro contro il Milan, un periodo in cui il serbo avrebbe la possibilità di mettersi al lavoro con calma per tornare nella migliore condizione.